Harry Greb da Mourinho a Michael Jordan per l'Earth Day:  il messaggio per guerra e clima

Questa è Stop WARming, l'ultima opera di Harry Greb messa questa mattina all'alba in via degli Annibaldi davanti al Colosseo. Celebra la giornata mondiale della terra, l'Earth Day di oggi. Harry Greb è l'artista della Vespa SpecialOne con Mourinho appena arivato a Roma e recentemente ha anche incontrato il tecnico portoghese a Trigoria, per consegnargli il disegno originale dell'opera che è diventata un must per i tifosi giallorossi e per l'immagine di Mou nella Capitale. Da JM a MJ (Michael Jordan) che spinge la terra, visibilmente surriscaldata verso un canestro immaginario, un traguardo importante per la sopravvivenza del pianeta. E c'è il gioco con la parola warming (surriscaldamento) sillabata tra la gamba destra della stella di sempre del basket: war (guerra) ... ming. Un messaggio di speranza doppio per il pianeta. Stop alla guerra e al surriscaldamento. L'arte di Harry Greb da sempre è isprata dal sociale e dei grandi temi di attualità.