Roma in ansia per Smalling e Wijnaldum: sono in forte dubbio per il Bayer Leverkusen

ROMA - Smaltita la festa per la strepitosa qualificazione alle semifinali di Europa League , conquistata ai supplementari contro il Feyenoord in un Olimpico traboccante di passione, la Roma è costretta a fare i conti con gli infortuni arrivati durante la sfida con gli olandesi e notizie non positive arrivano da Chris Smalling e Georginio Wijnaldum .

Smalling preoccupa di più

Usciti tutti e due per un problema al flessore della coscia sinistra, hanno entrambi riportato una lesione e oltre a dover saltare i prossimi match di campionato (a partire da quello in casa dell'Atalanta) sono in forte dubbio per la sfida d'andata con il Bayer Leverkusen in programma l'11 maggio. Secondo quanto filtra da Trigoria tra i due è il difensore inglese che avrà bisogno di più tempo per rientrare in campo.