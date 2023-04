Atalanta-Roma, le scelte di Mourinho: Dybala vuole giocare

ROMA - Se è vero che non c’è due senza tre, allora Lorenzo Pellegrini è pronto a giocare un’altra grande partita dopo quelle strepitose contro l’Udinese e il Feyenoord. Un gol contro i friulani, un altro più un assist nella sfida al cardiopalma contro gli olandesi nella quale è stato assoluto protagonista entrando in tutte e quattro le reti giallorosse della partita. Pellegrini è rinato dopo una stagione di alti e bassi legati a una condizione fisica non perfetta, adesso è pronto anche a Bergamo a dire la sua per portare la Roma a fine stagione tra le quattro che entreranno in Champions League. Chi lo conosce ha ammesso che negli ultimi giorni lo ha visto rigenerato, sia per le sue prestazioni - quindi essersi scrollato di dosso l’errore dal dischetto al de Kuip - sia per la buona notizia ufficializzata qualche giorno fa, il terzo figlio in arrivo. È proprio vero che l’umore va a momenti e può cambiare di punto in bianco, inaspettatamente. Lorenzo ha ritrovato serenità grazie alla fiducia dei compagni, di Mourinho e della tifoseria. La Curva Sud lo ha sempre sostenuto, lo striscione esposto nella gara contro l’Udinese («Nel bene e nel male il capitano rimane tale») e l’abbraccio a fine Feyenoord lo hanno rigenerato, convinto quindi di non essere un problema per l’ambiente ma un capitano rispettato. E a proposito, stasera a Bergamo taglierà il traguardo delle 102 partite con la fascia al braccio, superando nella classifica all time Arcadio Venturi: «Sei un emblema di questo club e lo hai dimostrato più volte con il tuo atteggiamento», le parole dell’ex centrocampista in una lettera pubblicata dalla Roma.