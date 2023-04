Roma, dubbio sulla trequarti con l'Atalanta: Mourinho decide tra poco chi far giocare

BERGAMO - La Roma a Bergamo cerca punti per la lotta alla qualificazione alla prossima Champions Legue. Partita importante, alla quale la squadra giallorossa arriva anche con la stanchezza per i centoventi minuti giocati giovedì sera contro il Feyenoord . Ecco perché José Mourinho scioglierà tutti i dubbi sulla formazione soltanto in giornata , dopo l'ultima sgambata dei suoi a Bergamo.

C'è un ruolo in particolare con un maxi ballottaggio: la trequarti. Lorenzo Pellegrini è sicuro di giocare, ma non sa ancora con chi accanto: Paulo Dybala ha dato la sua disponibilità a giocare titolare dopo essere subentrato contro il Feyenoord e aver deciso la partita con la rete del pareggio (sulla doppia sfida)a un minuto dalla fine, portando quindi la partita ai supplementari. Negli ultimi due giorni si è allenato regolarmente e non ha più avvertito problemi fastidio all'adduttore destro. Dybala vuole esserci dopo aver saltato la gara d'andata per infortunio, terminata 1-0 per l'Atalanta.

Se Mourinho invece decidesse in extremis di lasciarlo inizialmente in panchina, per poi impiegarlo nel secondo tempo, allora si aprirebbe il ballottaggio tra El Shaarawy e Solbakken. Il Faraone ha segnato nei supplementari di Europa League ed è in buona forma: vuole continuare a far bene per convincere la società a rinnovargli il contratto. Scalpita anche l'attaccante norvegese che dopo aver superato il problema alla spalla spera di raccogliere altri minuti per riuscire a integrarsi al meglio con le tattiche di Mourinho.