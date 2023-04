Roma, i tifosi non lasciano solo Mourinho: in 1500 a Bergamo contro l'Atalanta

BERGAMO - La Roma a Bergamo , i tifosi sono pronti a sostenerla . I romanisti non lasciano sola la squadra e José Mourinho e in questa sera saranno al Gewiss Stadium per tifarla nel match importante contro l'Atalanta. I romanisti a Bergamo saranno 1500 , con un settore ospiti sold out e pronti a cantare e sventolare bandiere per incitare il gruppo giallorosso.

I primi tifosi sono arrivati la mattina, sfruttando la bella giornata (al contrario della capitale dove piove dalla prime ore del mattino) per visitare la parte alta della città, mangiare e trascorrere del tempo piacevole prima di entrare allo stadio. In molti tra di loro approfitteranno della festività di domani per dormire a Bergamo e ripartire il giorno seguente, per una trasferta ben più comoda rispetto a tante altre affrontate nel corso della stagione.

Sabato sarà altro sold out pr la sfida contro il Milan. La Roma raggiungerà il trentesimo tutto esaurito della gestione Mourinho, un altro bagno d'amore dei romanisti che proveranno come fatto col Feyenoord a sostenere la squadra e a trascinarla verso un'importantissima vittoria in ottica qualificazione alla Champions League.