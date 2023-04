Biglietti Roma-Bayer Leverkusen, è già record: oltre 28mila persone in coda

La passione dei tifosi della Roma non ha limiti. Dopo i numerosi sold out stagionali, il tifo giallorosso è pronto a infiammare nuovamente lo Stadio Olimpico per la gara di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Dopo aver fatto il sold out contro il Feyenoord, realizzando un vero e proprio spettacolo occupando anche il settore ospiti a causa della squalifica dei sostenitori olandesi, un nuovo "tutto esaurito" è in vista e un nuovo record sta per essere battuto...