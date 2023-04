Atalanta-Roma, le pagelle: Ibanez disastroso, Rui Patricio, che errore!

Gasperini (all.) 7 Mette in campo la miglior formazione, togliendo spazi alla Roma e scegliendo con coraggio Zapata in attacco. Vince la partita decidendo di rischiare Pasalic.

Sportiello 6 Qualche buon intervento in uscita, non può nulla sul gol preciso di Pellegrini. Il palo del capitano giallorosso lo grazia.

Toloi 7

Rischia sull’intervento in area di rigore su Abraham, poi invece sempre in quell’area realizza il gol del raddoppio.

Djimsiti 7

Come il suo collega protegge Sportiello, poi è costretto a uscire per infortunio muscolare.

Palomino (28’ st) 6,5

Entra nell’azione del raddoppio colpendo di testa e impegnando Rui Patricio.

Scalvini 7

Si prende di forza il pallone dai piedi di Abraham e fa partire l’azione del gol di Pasalic. Si perde Celik sul gol di Pellegrini.

Maehle 6

A differenza di Zappacosta soffre di più il suo diretto avversario sulla fascia, ma è attento in copertura in area di rigore.

Demiral (37’ st) 5,5

Entra e si addormenta sull’incursione di Pellegrini, lasciandolo libero di tirare e segnare.

De Roon 6,5

Partita pulita, a sostegno della difesa e con tanto lavoro sul portatore di palla avversario.

Koopmeiners 6,5

Piede vellutato, pennella palloni per l’attacco e di rapina segna anche il terzo gol atalantino.

Zappacosta 6,5

Non si lascia superare da Solbakken in velocità, è una spina nel fianco dei suoi avversari sulla fascia.

Pasalic 7

Era il grande dubbio della vigilia, e invece il croato non solo ha giocato titolare ma anche giocato un’ottima partita. Bello il taglio in area per il gol al volo. E’ la sua terza rete alla Roma, tutte segnate a Bergamo.

Hojlund (37’ st) sv

Ederson 6,5

Da trequartista sfugge bene alla linea difensiva, facendo girare la testa a Ibañez.

Soppy (51’ st)sv

Zapata 7

Quaranta minuti al trotto, poi sfrutta il passaggio di Scalvini per entrare in area e servire a Pasalic un ottimo pallone per la rete del vantaggio. Tiene sempre la difesa sotto pressione facendo salire i suoi.

Muriel (51’ st) sv

Roma

Mourinho (all.) 6

Opta per il turnover dopo le fatiche europee, ma la squadra è stanca, non gira e commette tanti errori tecnici. Anche l’ingresso dei titolari non cambia il canovaccio della partita. Ko nella centesima panchina in giallorosso.

Rui Patricio 4

Sbaglia anche lui. Brutta uscita su Koopmeiners, perde il pallone e regala al centrocampista il gol che chiude definitivamente i giochi.

Mancini 6

Seppur con qualche giramento di testa non si lascia superare e assiste da spettatore agli errori del reparto avversario.

Dybala (19’ st) 5,5

Ci prova, ma la condizione non è buona. Tanti tiri respinti dalla difesa, pochi spazi. Brutto colpo alla caviglia.

Llorente 6

L’incolpevole della difesa romanista. Chiude gli spazi a centrale al posto di Smalling, ma cade come tutto il reparto difensivo. Esce con le lacrime agli occhi per infortunio.

Ibañez 4

Prestazione horror del brasiliano. Lascia Pasalic libero di colpire in area sul gol. Poi lo stesso sul raddoppio di Palomino. Fuori contro Udinese e Feyenoord: c’era un motivo, non è in forma.

Celik 5,5

Bloccato a destra su Zappacosta, resta troppo lontano da Zapata al momento del cross per il gol di Pasalic.

Bove 6

Morde sulle caviglie avversarie, cerca sempre di essere propositivo in fase offensiva.

Matic (19’ st) 6

E’ stanco, e si vede ma comunque dà una spinta in più ai suoi.

Cristante 6,5

La sua consueta gestione del centrocampo.

Zalewski 6

Dà profondità alla manovra sulla destra e tiene a bada Maehle.

Spinazzola (19’ st) 5

Mai nel vivo dell’azione quando entra in campo.

Solbakken 5

Svaria per il campo e si dà da fare ma non riesce a entrare mai nel vivo dell’azione e a rendersi pericoloso. Perde un brutto pallone che stava per costare il raddoppio nerazzurro.

El Shaarawy (19’ st) 5,5

Si vede poco, schiacciato dal pressing di Zappacosta.

Pellegrini 6,5

Cerca di dare qualità al reparto offensivo, prova a riaprire la partita con un preciso destro che si spegne nell’angolino. Prende anche un palo, l’ultima occasione della Roma.

Abraham 4

Il suo brutto errore in disimpegno sulla trequarti giallorossa regala l’azione del gol all’Atalanta. Non tiene un pallone, ne ha uno buono nel primo tempo e lo spedisce nella curva atalantina. E liscia il pallone sul cross del raddoppio nerazzurro.

Belotti (19’ st) 6

Entra e serve a Pellegrini l’assist di tacco per il gol.