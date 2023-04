De Roon provoca la Roma sui social con riferimenti al Feyenoord, è bufera

BERGAMO - La rivalità tra Atalanta e Roma sfocia anche nella maleducazione dei protagonisti che dopo il fischio finale non si tirano indietro per continuare ad alimentare le scintille viste in campo. Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon, al termine della partita ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale una foto in cui mostra il dito medio . Lo scatto non casuale è accompagnato da un commento in inglese.

La frase dell’olandese

“When your roots are in Rotterdam and you beat AS Roma”. Ovvero Quando le tue radici sono a Rotterdam e hai battuto l'AS Roma. Il giocatore lega la foto alla rivalità tra la squadra di Mourinho e Feyenoord, dopo la recente eliminazione da parte degli olandesi subita per mano della formazione giallorossa. Ma tutto ciò non giustifica un gesto provocatorio e inelegante che potrebbe richiamare anche l‘attenzione della Procura federale.