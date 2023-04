Il retroscena: Mourinho lascia la casa di Aquilani, ma c'è un motivo

ROMA - Trasloco in vista per il tecnico della Roma Josè Mourinho. Da settimane la notizia rimbalza nelle agenzie immobiliari di Roma Nord, e negli ultimi giorni sono anche arrivate delle conferme più o meno ufficiali. Come riporta un articolo odierno de Il Foglio, il tecnico portoghese ha deciso di lasciare la casa dei Parioli. Ma il trasferimento non è assolutamente legato al futuro prossimo del tecnico della squadra giallorossa.