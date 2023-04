Roma, Matic pazzo di Mourinho: "Ha una cosa in più degli altri"

ROMA - "Ciò che differenzia Mourinho dagli altri allenatori è la sua fame di vittorie e di trofei. È per lui che sono tornato al Chelsea. Abbiamo un rapporto speciale ed è così fin dall'inizio". Nemanja Matic non ha dubbi quando si parla dello Special One, José per lui è unico e il loro rapporto è splendido: "Non si può spiegare a parole, siamo entrati in sintonia subito perché a Mourinho piace la mia dedizione e il mio carattere", ha aggiunto il centrocampista della Roma nell'intervista rilasciata a Uefa.tv.