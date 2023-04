Roma, notizie positive dall'allenamento: come sta Wijnaldum, i dettagli

Dopo essersi fatto rivedere nell' allenamento di pochi giorni fa, svolgendo un lavoro differenziato , Wijnaldum stavolta è tornato in gruppo. Il centrocampista della Roma sta facendo di tutto per poter recuperare dall'infortunio rimediato nella gara di ritorno contro il Feyenoord e Mourinho spera di averlo a disposizione il prima possibile anche in vista dei numerosi forfait che stanno caratterizzando il finale di stagione della sua squadra.

Roma-Milan, ecco se ci sarà Wijnaldum

Gini Wijnaldum ha svolto l'allenamento completo in gruppo. La notizia arrivata da Trigoria ha scaldato il cuore dei tifosi romanisti e di Josè Mourinho, vista l'importanza cruciale dei prossimi match per la buona riuscita del finale di stagione giallorosso. Il centrocampista olandese potrebbe andare in panchina per il match tra Roma e Milan che sarà fondamentale per la corsa Champions.