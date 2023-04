Mourinho e l'ospite speciale a Trigoria: è un ex Serie A

Costinha e la visita a Mourinho

Il centrocampista è passato quindi a salutare il suo ex allenatore non senza un regalo. La bottiglia di punta della sua azienda vinicola "2cc.wine" . La storia è stata postata su Instagram proprio dallo Special One: "Costinha in visita a Roma", questa la frase con due cuori dei colori del Porto. Costinha ha anche avuto una breve esperienza in Serie A con la maglia dell'Atalanta.