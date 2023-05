La Roma fa quadrato: ecco la mossa di Mourinho per la sfida col Monza

ROMA - Una trasferta complicata , forse la più difficile della stagione. Non solo per l'avversario, un Monza reduce da tre vittorie consecutive in campionato, ma anche per i tanti infortunati della Roma che già contro il Milan hanno compromesso naturalmente il risultato e la performance della squadra.

José Mourinho sa che questa sarà una sfida importantissima per la lotta al quarto posto e ha deciso di fare quadrato: così oggi pomeriggio alle 17 tutta la Roma è partita da Fiumicino per raggiungere Monza. Prima il volo per Bergamo, poi lo spostamento verso l'hotel che ospiterà il gruppo prima della sfida di domani sera. Ci sono proprio tutti, dagli infortunati agli squalificati: quindi Smalling, Llorente, Karsdorp, Wijnaldum tutti e quattro ancora infortunati. Anche chi naturalmente non è ancora al meglio come Dybala e Matic, squalificato per l'ammonizione presa contro il Milan. Assente solo Kumbulla che ha riportato la lesione del legamento crociato nella sfida contro i rossoneri. Insomma, la Roma fa gruppo, Mourinho ha voluto tutta la squadra al completo per rafforzare ulteriormente lo spogliatoio e caricare chi invece dovrà scendere in campo.