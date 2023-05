Roma, le parole di Mourinho sulle condizioni di Dybala e Wijnaldum

Dopo i molti infortuni che hanno decimato la rosa della Roma Josè Mourinho è giunto alla difficile trasferta di Monza con in mente una formazione praticamente obbligata. Il tecnico ha comunque deciso di convocare tutta la squadra per il match con l'obbiettivo di compattare ancora di più il gruppo, facendo partire anche quasi tutti gli infortunati. Lo Special One ha parlato della situazione nel pre gara affermando: "Siamo sempre insieme, dal primo giorno. Lo spogliatoio è unito soprattutto nei momenti difficili. E' un momento complicato, ma la gente vuole stare qui. La partita è importante, e i ragazzi stanno bene insieme. Ovviamente è una partita con sette-otto giocatori che non possono scendere in campo."

Monza-Roma le condizioni di Dybala e Wijnaldum

Mourinho ha fatto alcune dichiarazioni su Dybala e Wijnaldum, nel pre partita di Monza-Roma, che non fanno ben sperare i suoi tifosi: "Siamo tutti insieme, solo Matic non può esserci per squalifica e Kumbulla perché è in una situazione in cui viaggiare non sarebbe inteligente. Dybala e Wijnaldum non hanno nè mezzora nè un secondo per stare in campo"