Celli: “Stadio Roma? Non finirà come Tor di Valle. Ecco perché”

ROMA - Svetlana Celli presidente dell'Assemblea Capitolina ha rilasciato un'intervista al programma Gli inascoltabili in onda sull'emittente radiofonica New Sound Level fm90, per spiegare cosa accadrà oggi in merito al progetto Stadio della Roma a Pietralata di seguito le sue dichiarazioni: "E' giornata importante perchè con questo progetto si cercherà di riqualificare un quadrante che da tanto tempo ha bisogno di essere rilanciato anche a livello di rigenerazione del tessuto urbano. Oggi, dopo il lavoro proficuo delle commissioni, il provvedimento approda in aula. Non è l'atto conclusivo, ma solo il primo passo di un percorso infatti poi si ritornerà in aula e noi vigileremo per verificare che tutte le prescrizioni, frutto del lavoro della maggioranza con il contributo delle opposizioni, siano rispettate. Credo che questo sia un progetto che vogliono tutti indistintamente, ma a patto che sia fatto bene, oltre al dialogo con le opposizioni ci sarà anche quello con la città ecco perchè ho parlato di un percorso che inizia".