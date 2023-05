Giudice sportivo, tutti gli squalificati: c'è una novità per Mourinho

ROMA - Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare del 3 maggio, valevoli per la trentatreesima giornata di campionato (la quattordicesima del girone di ritorno). In attesa di Empoli-Bologna e Udinese-Napoli in programma stasera, ecco l'elenco dei giocatori squalificati per un turno: Celik (Roma), Amione (Sampdoria), Bradaric (Salernitana), Martinez Quarta (Fiorentina), Paredes (Juventus), Singo (Torino) e Zortea (Sassuolo). Due turni di stop ed ammenda di 5.000 euro a Pickel , centrocampista della Cremonese , "per avere, al 50' del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un pugno al volto un avversario". Squalifica di una gionata per l'allenatore del Monza , Raffaele Palladino , arrivato alla quinta ammonizione.

Roma, Mourinho sarà in panchina contro l'Inter

La procura federale della Figc ha notificato al tecnico della Roma, Josè Mourinho, l'avviso di chiusura indagine per "giudizi lesivi" sull'arbitro Chiffi e del movimento arbitrale per le frasi pronunciate ieri dall'allenatore portoghese dopo Monza-Roma. La procura Figc accusa quest'ultimo di violazione degli articoli 4.1 e 23.1 del codice di giustizia sportiva. Il Giudice Sportivo non ha menzionato nulla in merito alle parole pronunciate dal tecnico giallorosso contro l'arbitro Chiffi al termine della partita contro il Monza. A Mourinho è stata notificata la chiusura indagine, ma sono necessari almeno cinque giorni per arrivare a una sanzione. Proprio per questo motivo, e per il fatto che il Giudice Sportivo non ha rilevato nulla, Mourinho potrà sedersi in panchina nella gara contro l'Inter, in programma sabato alle 18 all'Olimpico. La Roma inoltre richiederà alla procura federale della Figc accesso agli atti. Il club giallorosso avrà così a disposizione una settimana di tempo per preparare la strategia difensiva assieme al tecnico portoghese.

Giudice Sportivo: ammende a Lazio, Roma e Fiorentina

Per quanto riguarda le società, ammenda di: 10.000 euro alla Lazio "per avere suoi sostenitori, al 2' del primo tempo, intonato un coro becero di denigrazione territoriale nei confronti di altra tifoseria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette d'acqua". Multa di 5.000 euro alla Roma "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed in fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto". Infine, ammenda di 3.000 euro alla Fiorentina "per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni".