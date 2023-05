Schick, stagione finita: l'annuncio sulle condizioni prima di Roma-Leverkusen

ROMA - "Sfortunatamente la stagione per me è finita". E' l'annuncio, tramite i propri canali social, di Patrick Schick, attaccante del Bayer Leverkusen che si è fermato lo scorso 11 marzo per un problema agli adduttori. Che il recupero del giocatore non fosse semplicissimo, lo aveva di recente fatto intuire il tecnico del Bayer, Xabi Alonso ("non va come speravamo"), ma con l'annuncio di Schick tramonta definitivamente la possibilità di un suo impiego nelle semifinali di Europa League contro la sua ex squadra, la Roma, con la quale ha militato tra il 2017 e il 2019. "Stiamo lavorando molto duramente con l'obiettivo di non avere dolore per l'ultima partita di Bundesliga - si legge - e per essere al 100% per la successiva. Auguro - conclude Schick - a tutti i miei compagni il meglio per le restanti partite, ci sono ancora molti obiettivi da raggiungere".