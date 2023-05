Roma, Follieri non molla: la chiave è lo stadio a Pietralata

ROMA - Raffaello Follieri non si è rassegnato. Dopo essere stato “respinto” da Ryan Friedkin nei due incontri inglesi (l’ultimo il 2 marzo al Berkeley Hotel di Londra) il finanziere pugliese è ancora ottimista di poter trattare la Roma. Da solo. Dopo l’intervista pubblicata dal Sole 24 Ore, ieri è stato il quotidiano Milano Finanza ad approfondire la questione, raccontando che Follieri aspetta l’estate per capire se il diniego dei Friedkin alla cessione del club sarà confermato.

Il dossier

Il nodo, secondo quanto racconta il potenziale corteggiatore, sarebbe lo stadio di Pietralata. I Friedkin (Dan ieri impegnato in una cena romana con i campioni d’Italia dell’83) contano di farlo, hanno ricevuto rassicurazioni anche recenti dal sindaco Gualtieri, che martedì dovrebbe far approvare dall’assemblea capitolina la delibera sul pubblico interesse che apre la seconda fase del percorso. Ma se i proprietari si renderanno conto, anche attraverso la nuova arrivata Lina Souloukou, che le lungaggini burocratiche e politiche ostacolano immotivatamente il processo verso la costruzione dello stadio, che i più ottimisti stimano possa essere utilizzabile sin dal 2027, potrebbero anche ridiscutere le loro certezze. Questo è quanto riporta Milano Finanza ieri: l’articolo è stato rilanciato anche dai vari social dello stesso Follieri, al quale evidentemente le indiscrezioni non danno fastidio.

Prospettive

Già nei giorni scorsi l’affarista aveva specificato di essere interessato a condurre da solo eventuali trattative. Non ci sarebbe insomma alcuna cordata saudita a sostenerne le ambizioni, nonostante le ottime connessioni economiche e politiche stabilite da Follieri in Arabia: «Ho le risorse che servono per comprare la Roma e nemmeno la passione. Per me sarebbe un onore». Dopo aver fallito la scalata a Palermo, Catania e Foggia, non ha ancora abbandonato il sogno di entrare nel calcio.