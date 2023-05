Il grazie di Mourinho e l'Olimpico commosso: cronaca di un finale in lacrime

Più di qualche tifoso, vedendo la scena al fischio finale di Roma-Inter, ha detto: "Sembra un addio". Vero. L'Olimpico fa il trentesimo sold out da quando c'è José Mourinho in panchina ma, per la prima volta dopo mesi e mesi, lo stadio si svuota prima del fischio finale. La Curva Sud no, la Curva Sud rimane compatta al suo posto e canta. Canta. Per questo, quando l'arbitro Maresca sancisce la fine, José Mourinho riunisce tutta la squdra in campo (mancano solo Celik, squalificato, e gli infortunati Darboe, Karsdorp e Kumbulla) e parla in cerchio ai suoi giocatori. Li ringrazia, uno ad uno, e dà appuntamento a tutti per giovedì. Poi guida i calciatori sotto la curva e si mette a lungo ad applaudire. Con gli occhi lucidi. "Sembra un addio", sussurrano in tanti. Poco dopo, José va a salutare anche i tifosi dell'Inter, ma questa è un'altra storia.