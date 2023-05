Ulivieri, la dura replica a Mourinho sul caso calcioscommesse: "Su una cosa ha ragione"

ROMA - "Concordo pienamente con le conclusioni di Mourinho: siamo fatti di pasta diversa. Però io non me ne rallegro". Risponde così Renzo Ulivieri , presidente dell' Assoallenatori , alle parole polemiche del tecnico della Roma Josè Mourinho al termine di Roma-Inter .

Ulivieri non ci sta

Mourinho, che era stato aspramente criticato da Ulivieri per le sue frasi sull'arbitro Chiffi nel post-partita di Monza-Roma, si era detto felice di essere diverso da chi lo criticava dopo essere stato squalificato per calcioscommesse. Il chiaro riferimento a Ulivieri la cui replica non si è fatta attendere: "La Caf riconobbe nell'88 che l'illecito era stato commesso a mia insaputa", spiega lo stesso presidente dell'Assoallenatori che poi sottolinea: "Evitai di chiedere la grazia che sarebbe arrivata per tutelare la mia dignità".