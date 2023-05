Roma, Mourinho no stop: nel giorno di riposo è al Tre Fontane per la Primavera

ROMA - Ma quale giorno libero, José Mourinho non stacca mai la spina e anche senza allenamenti continua a pensare alla Roma. Stavolta alla Primavera dei suoi “bimbi” che questo pomeriggio sfidano la Fiorentina al Tre Fontane. Niente riposo per Mou che nonostante il caldo (e l’inevitabile stanchezza) ha voluto assistere sugli spalti alla partita.

Lo Special One al Tre Fontane

All’indomani della sconfitta subita all’Olimpico contro l’Inter, il tecnico portoghese infatti si è presentato sugli spalti dello stadio Tre Fontane Per seguire da vicino le prestazioni dei giovani calciatori della Primavera allenata da Guidi. I ragazzi giallorossi in questa stagione hanno già vinto la coppa Italia battendo in finale proprio la formazione toscana allenata dall’ex romanista Alberto Aquilani.