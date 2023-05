"Mourinho, il Psg accelera: contatti tra Campos e Mendes"

Si infittiscono le voci su un possibile approdo di Mourinho al Psg. Lo scrive in Francia Rmc Sport, che parla di “accelerazione” per il tecnico portoghese. Secondo l’emittente transalpina, l’allenatore della Roma sarebbe “Interessato”. Ieri Mourinho ha ricevuto ancora una volta una grande dimostrazione d’affetto dal popolo giallorosso, che gli ha chiesto a gran voce di rimanere in occasione della sfida Primavera Roma-Fiorentina.