Novità stadio Roma a Pietralata: approvato il pubblico interesse

ROMA - Approvata la delibera di pubblico interesse sullo stadio della Roma a Pietralata , è questo l'esito che è emerso dalla chiusura dell'Assemblea capitolina che si è tenuta oggi, martedì 9 maggio, in Campidoglio, a Roma. L'Aula ha approvato con 33 voti favorevoli e 3 astenuti dopo l'analisi degli atti presentati, ottenendo un'ampia condivisione da parte delle forze consiliari sul progetto che è stato considerato strategico per la città di Roma .

Il commento del sindaco Gualtieri

Sul proprio profilo Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha commentato così la delibera: "L'Assemblea capitolina ha approvato la delibera di pubblico interesse sullo Stadio della Roma a Pietralata. Con il voto favorevole anche delle opposizioni si è stabilito che questa è un’opera importante in grado di creare opportunità di crescita economica e di riqualificazione urbana per un intero quadrante cittadino che attende da anni una vera opportunità di rilancio. Dopo anni di dibattiti, ora si passa finalmente ai fatti: lo Stadio della Roma a Pietralata rappresenterà un’eredità importante per tutta la città non solo per la As Roma e per i suoi tifosi. Sarà un vero e proprio impianto green, senza cubature aggiuntive, moderno e sostenibile, dotato di un ampio parco verde attrezzato; un punto di riferimento vivo che ospiterà tanti eventi e iniziative sportivi.

L’Assemblea Capitolina ha naturalmente evidenziato alla AS Roma tutti quegli aspetti che dovranno essere soddisfatti nei prossimi passaggi, superando tutte le eventuali criticità. Per noi è ad esempio fondamentale garantire la piena funzionalità dell’ospedale Pertini, un’efficiente rete di accessibilità e mobilità per l’intero quadrante, a partire dai flussi di traffico della via Tiburtina, un’adeguata dotazione di parcheggi e una fruibilità dello stadio semplice e sostenibile, raggiungibile comodamente attraverso i mezzi di trasporto pubblici.

Vogliamo anche prestare particolare attenzione ai temi legati alla sostenibilità ambientale dell'impianto ed alla necessità di restituire una dotazione di verde ampia, unitaria e realmente fruibile. Semplicemente quello che serve per mettere a disposizione della comunità il progetto definitivo più utile e migliore. Del resto, la correttezza e la serietà dei rapporti che abbiamo avuto finora con la società sono la prova che con la collaborazione e il rispetto reciproco si può fare tutto.

Grazie all’assessore Maurizio Veloccia e a tutte le strutture capitoline che hanno lavorato in silenzio e con serietà a partire dalle prime settimane del nostro insediamento. E grazie anche a tutta l’Assemblea Capitolina per il voto di oggi e per un impegno serio che, passo dopo passo, ci aiuterà a cogliere quella che tutti consideriamo una straordinaria occasione".