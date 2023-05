Bayer, l'attacco a Mourinho: "Monta sempre uno show. Pronti alle provocazioni"

Mancano poco più di 24 ore alla sfida dell'Olimpico tra Roma e Bayer Leverkusen valevole per l'andata delle semifinali di Europa League, gli animi però sono più accesi che mai. A contribuire a elettrizzare la vigilia della gara ci ha pensato anche il centrocampista del club tedesco, Robert Andrich, che ha rilasciato un'intervista alla Bild in cui ha detto la sua su Mourinho e non solo.