Totti torna a giocare all'Old Trafford dopo 16 anni: ecco perché

ROMA - Di tempo ne è passato e così a distanza di sedici anni, Francesco Totti torna all'Old Trafford di Manchester, stadio che non evoca bei ricordi all'ex giallorosso. Il prossimo 11 giugno, l'indimenticato numero dieci della Roma infatti, parteciperà a un'iniziativa benefica organizzata da Soccer Aid come membro della squadra World XI e, per l'occasione, sfoggerà un'inconsueta casacca blu. Insieme a Totti, diverse celebrità e tanti volti noti dello sport mondiale come Usain Bolt, Luis Nani e l'ex calciatrice Heather O'Reilly, tutti insieme con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai programmi di sviluppo dell'Unicef.