Smalling rinnova con la Roma: oggi la firma? L'indizio social

Chris Smalling e la Roma, il matrimonio continua. L’accordo per il rinnovo del difensore inglese è stato trovato da tempo, mancava solo la firma, che potrebbe arrivare in giornata. L’indizio forte lo ha dato il suo agente James Featherstone che questa mattina sul profilo Instagram ha pubblicato una storia da Trigoria. Ieri invece era in tribuna all’Olimpico per assistere alla sfida contro il Bayer Leverkusen, mentre Smalling su sua richiesta era in panchina per stare vicino alla squadra nonostante fosse indisponibile. L’accordo con Tiago Pinto è stato trovato sulla base di un biennale con parte fissa e bonus legati al numero di partite giocate. A 33 anni, e con un contratto pronto da firmare, Smalling potrebbe chiudere la carriera nella Roma. Intanto proverà a esserci per il ritorno giovedì prossimo alla Bayer Arena, anche se Mourinho ha detto che è improbabile.