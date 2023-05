Roma-Bayer, il gesto di Matthaus verso la Curva Sud non sfugge ai tifosi

Il gesto di Matthaus verso la Curva Sud

Lothar Matthaus era presente all'Olimpico, in veste di commentatore per la tv tedesca, per il match di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen. L'ex calciatore è rimasto affascinato dalla passione dei tifosi giallorossi e ha compiuto un gesto che non è sfuggito ai sostenitori della squadra di Mourinho. Nelle immagini mostrate da un video pubblicato da ReteSport infatti, si nota il Campione del Mondo intento a scattare una foto al tifo romanista.