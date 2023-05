Roma, via alla campagna abbonamenti: date, prezzi e tutte le novità

Abbonamenti Roma, le date e le info sui rinnovi

Per i rinnovi il club ha avuto grande premura nei settori popolari: curve, distinti e alcun spicchi Tevere costano come un anno fa, rialzi contenuti negli altri settori. Un esempio? La Tevere centrale viene 3 euro in più a partita. Il 60% dei posti rinnovabili non ha subito aumenti, in ogni caso, in tutto lo stadio. Gli abbonamenti possono essere plus e normali, ancora una volta si può rateizzare tutto e il via ci sarà domani alle 11. Fino alle ore 14:59 del 30 maggio sarà garantita la conferma del posto agli abbonati 2022-23 mentre dalle 16 del 30 e fino alle ore 11:59 del 5 giugno, eventuali posti liberi di Curva Sud saranno a disposizione dei soli abbonati 2022-23 di tutti i settori. Tutte le altre informazioni sono sul sito della Roma. Dalle 16 del 9 giugno via alla vendita libera.

Europei di atletica, la Roma perde un milione di euro

C’è poi il caso della Tribuna Tevere Parterre. Scrive la Roma sul proprio sito: “A causa di lavori strutturali, in nessun modo riconducibili ad AS Roma, che verranno effettuati dal titolare dello Stadio Olimpico, la società Sport & Salute nei settori Tribuna Tevere Parterre Nord, Sud e Centrale, gli abbonati non potranno rinnovare in quel posto. Potranno, però, da domani, scegliere un nuovo posto tra i migliori disponibili dei settori in vendita oppure potranno sottoscrivere un abbonamento in Tribuna Tevere Top Nord a un prezzo dedicato”. Il motivo? In quei posti ci saranno dei lavori inerenti alla pista per gli Europei di Atletica del 2024.