Diretta conferenza Mourinho: ora LIVE le parole dell'allenatore della Roma

20:10

Matic e la battuta su Dybala

Parlando a Sky, alla domanda: "Tu che sei amico di Dybala, ci dici se può giocare titolare?" Matic se la cava con una battuta, ridendo: "Noi non siamo amici"

19:40

Matic e Mourinho

"Lui decide e noi seguiamo lui. Non ho mai vinto un trofeo internazionale, mi piacerebbe. Ma prima dobbiamo arrivare in finale. Io ho un legame con Mourinho forte, mi dà sempre fiducia e mi piace lavorare con lui. Per me è la partita più importante perché la partita più importante è sempre la prossima"

19:38

Tocca a Matic: "Sappiamo che non sarà facile, del futuro di Mou non parlo"

Abbiamo preparato questa partita come sempre, Mourinho ha già giocato partite così, dobbiamo giocare con tutto ci ha detto Mourinho e dobbiamo essere concentrati perché il Bayer ha qualità. Sappiamo che non sarà facile e vediamo come finirà. Il futuro di Mourinho? Non ne parlo, parlo solo della partita"

19:36

Mourinho e il ritorno in trasferta

"E' ovvio che il ritorno in casa è sempre meglio, però mentalmente era difficile l'andata in casa perché sapevamo i loro punti di forza e noi lì, teoricamente, eravamo obbligati a vincere. Vediamo domani se riusciamo ad andare in finale"

19:33

Mourinho e le squadre che arrivano dalla Champions

"Se l'Europa League fosse solo per chi ha iniziato l'Europa League noi l'avremmo già vinta, ma non è così. Io voglio la coppa. Massimo rispetto per il Bayer, è 1-0 all'intervallo, manca il secondo tempo. Ma ha molto più valore una squadra costruita per Europa Legue e non per la Champions. Noi con quella di domani saremo a 14 partite, tutto questo è teoria, conta solo la partita"

19:30

Roma favorita? Zero

"Scaramantico zero, bookmakers zero, favorito zero. Quando si arriva in semifinale hai il 25% di possibilità di vincere e 50% di arrivare in finale. Questa è la mia scaramanzia che diventa pragmatismo. E' molto lunga domani"

19:29

Smalling e Dybala titolari? Vediamo...

"Vediamo quanti minuti hanno nelle gambe Paulo e Chris, hanno giocato poco o nulla e idem si sono allenati. Però sono a disposizione, questo sì"

19:26

Dobbiamo fare una partita straordinaria

"Non penso al passato, alle mie vecchie finali, penso solo al presente. Penso più agli altri che a me stesso, vorrei tanto questa finale per i ragazzi incredibili, per i tifosi straordinari. Il gruppo sta dando tutto, ci sono stati tanti momenti difficili, questi ragazzi meritano tanto, dobbiamo fare una partita straordinaria".

19:25

Il futuro? Non ne parlo

"Non voglio pensare né alla finale né al futuro, il focus è solo sulla semifinale di domani"

19:24

Via alla conferenza di Mourinho, si parla degli infortunati: "Tutti disponibili"

Mourinho: "ElSha, Smalling e Dybala possono giocare, solo Karsdorp e Llorente non possono giocare"

19:18

Mourinho e Matic in arrivo

Allenatore e giocatore della Roma sono in arrivo, a breve inizierà la conferenza stampa

18:52

Altro ritardo, c'è un incidente per strada

A causa di un incidente, Mourinho e Matic devono ancora arrivare alla BayArena

18:29

