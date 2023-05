Bayer-Roma, le scelte di Mourinho: fiducia a Bove, Dybala di scorta

LEVERKUSEN (dall’inviato) - Sono partiti tutti per Leverkusen, anche quei giocatori come Karsdorp e Llorente che non riusciranno a scendere in campo e che stanno proseguendo il recupero dai rispettivi infortuni. Ma la Roma vuole fare gruppo e tutti i giocatori vogliono dare il proprio supporto che sia in campo o che sia nello spogliatoio, per cercare di chiudere il discorso col Bayer e volare a Budapest per la seconda finale europea consecutiva. Mourinho per questo vuole schierare in campo i giocatori che stanno meglio, quelli che potranno garantirgli la maggiore stabilità e quindi attenzione alla fase di copertura. La Roma deve difendere il vantaggio siglato da Bove nella gara d’andata, e la squadra che schiererà Mou stasera non sarà troppo diversa da quella utilizzata nella sfida d’andata.

Smalling disponibile per il Bayer

La buona notizia è sicuramente la convocazione di Chris Smalling. Il difensore centrale per due settimane si è allenato individualmente aumentando sempre di più i carichi di lavoro e ieri mattina ha sostenuto l’allenamento insieme alla squadra per la prima volta da un mese, quindi dalla lesione rimediata nella sfida di ritorno contro il Feyenoord. Sarà difficile vederlo dal primo minuto, piuttosto nel corso della ripresa se il match dovesse essere ancora in bilico o se Mourinho decidesse di dare maggiore peso difensivo al reparto composto da Mancini, Cristante, e Ibañez. Stesso discorso per Stephan El Shaarawy, anche lui guarito in tempi record dalla lesione subita a Monza due settimane fa e che si accomoderà in panchina pronto a subentrare nel momento di necessità.

Dybala torna a disposizione

La Roma ha bisogno anche di un pareggio, Mourinho punta sui giocatori più in forma ma con la consapevolezza di poter avere a disposizione anche tre uomini di qualità in panchina. Il primo su tutti, Paulo Dybala. L’argentino salterà anche la sfida di ritorno dal primo minuto, sempre a causa della caviglia che lo sta tormentando dalla gara contro l’Atalanta, quel colpo subito da Palomino e che lo ha costretto a giornate intere di fisioterapia. Paulo sta meglio, e adesso è pronto a dare il suo contributo durante la gara come ha fatto già nella sfida di ritorno contro il Feyenoord, portando il match ai supplementari con la rete più importante (fin qui) della stagione.

Bove confermato a centrocampo

A centrocampo Mou si affida ancora al suo “cane malato”. Lasciato parzialmente a riposo contro il Bologna, Edoardo Bove giocherà con la colonna Matic e Wijnaldum che domenica pomeriggio ha accumulato minuti nelle gambe per essere pronto per stasera. Pellegrini sarà il tuttocampista della squadra: agirà al fianco di Abraham, ma dovrà dare sostegno anche al centrocampo per riuscire ad arginare le incursioni degli avversari e spezzare il gioco della squadra di Alonso. Mourinho darà quindi maggiore densità in mezzo al campo, mentre si affida sulle fasce agli stessi interpreti dell'andata che hanno arginato nel migliore dei modi i forti esterni del Bayer: quindi Spinazzola sulla coppia Frimpong-Diaby, e Celik invece sul talento tedesco Wirtz. Chiaramente col supporto dei difensori centrali chiamati agli straordinari.