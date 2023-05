Tifosi a Leverkusen, attenzione alla birra: alla BayArena c'è... l'etilometro

Non solo le sigarette (vietatissime, quelle elettroniche comprese), ma attenzione anche all'alcool. Per i tifosi in trasferta a Leverkusen sono infatti previsti dei test dell'etilometro a sorpresa e a campione. Nelle regole di accesso all'impianto, come comunicato dalla Roma ai 1800 che saranno presenti nel settore ospiti, è previsto anche l'etilometro che sarà fatto "a tifosi visibilmente ubriachi". In realtà, filtra da Leverkusen, potrebbero essere fatti anche controlli a campione.