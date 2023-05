Formazioni Bayer Leverkusen-Roma, chi gioca e le scelte di Mourinho: diretta

LEVERKUSEN - Obiettivo rimonta per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che si affida ai suoi uomini chiave in attacco per cercare la rimonta e volare a Budapest. il tecnico spagnolo quindi punta sulla qualità delle due fasce: Frimpong e Diaby sulla destra, Wirtz invece sulla sinistra.

QUI ROMA: La buona notizia è sicuramente la convocazione di Chris Smalling. Il difensore centrale per due settimane si è allenato individualmente aumentando sempre di più i carichi di lavoro e ieri mattina ha sostenuto l’allenamento insieme alla squadra per la prima volta da un mese, quindi dalla lesione rimediata nella sfida di ritorno contro il Feyenoord. Sarà difficile vederlo dal primo minuto, piuttosto nel corso della ripresa se il match dovesse essere ancora in bilico o se Mourinho decidesse di dare maggiore peso difensivo al reparto composto da Mancini, Cristante, e Ibanez. Stesso discorso per Stephan El Shaarawy, anche lui guarito in tempi record dalla lesione subita a Monza due settimane fa e che si accomoderà in panchina pronto a subentrare nel momento di necessità. Mourinho punta sui giocatori più in forma ma con la consapevolezza di poter avere a disposizione anche tre uomini di qualità in panchina. Il primo su tutti, Paulo Dybala. L’argentino salterà anche la sfida di ritorno dal primo minuto, sempre a causa della caviglia che lo sta tormentando dalla gara contro l’Atalanta.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen-Roma

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Demirbay, Bakker; Diaby, Adli, Wirtz. Allenatore: Xabi Alonso. A disposizione: 28 Pentz, 36 Lomb, 41 Neutgens, 24 Focus-Mensah, 11 Amiri, 32 Azhil, 17 Hudson-Odoi, 9 Azmoun, 23 Hlozek. Indisponibili: Bellarabi, Lunev, Schick, Kossounou, Andrich. Squalificati: -. Diffidati: -.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: 99 Svilar, 63 Boer, 6 Smalling, 58 Missori, 59 Zalewski, 68 Tahirovic, 20 Camara, 62 Volpato, 92 El Shaarawy, 21 Dybala, 11 Belotti. Indisponibili: Karsdorp, Llorente, Solbakken, Darboe. Squalificati: -.

Diffidati: -.

ARBITRO: Vincic (Slovenia)

Bayer Leverkusen-Roma, segui la diretta sul nostro sito