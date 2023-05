Finale di Europa League, febbre biglietti: più di 25mila tifosi della Roma in fila

Tutti in coda per i biglietti della finale di Europa League. Al momento, a circa un'ora dall'apertura della vendita virtuale, sono oltre 25mila i romanisti che aspettano il proprio turno sul sito della società. I biglietti in vendita sono 15.500: la maggior parte riservata agli abbonati (36mila) e una parte minore in vendita libera. Non ci saranno estrazioni o lotterie per evitare che qualche fortunato poi possa dar vita a un mercato "secondario". A Budapest, insomma, andranno solo i romanisti che davvero vorranno sostenere la squadra in una finale storica.