Roma atterrata a Fiumicino: ecco il programma dei prossimi giorni

La Roma è tornata a Fiumicino poco dopo mezzogiorno e subito è andata a Trigoria per un allenamento di scarico, in programma dopo pranzo. Adesso, da qui alla finale di Budapest, Mourinho dovrà dosare bene energie e forze mentali, stanchezza e pressione. In attesa di capire quando si giocherà a Firenze (probabile sabato alle 18), la Roma probabilmente da qui al 31 maggio, giorno della finale di Budapest, avrà uno, massimo due giorni, per riposare. Ma la volontà di Mourinho e del suo staff, esattamente come un anno fa con la Conference a Tirana, è quella di non sovraccaricare troppo muscoli e testa dei suoi giocatori.