Roma, ecco quanto vale la finale di Europa League

La finale di Budapest vale quasi 20 milioni

Gli incassi generati dall’Uefa sono calcolati sul ranking del club e sul market pool definito in base alla posizione in classifica della stagione precedente, e sul numero di sfide disputate nella manifestazione in corso. Ogni club ha incassato 3,63 milioni di euro per la partecipazione all’Europa League, mentre sul fronte ranking la Roma porterà a casa 3,96 milioni di euro. Per quanto riguarda il market pool, la Roma avrà modo di incassare altri quattro milioni di euro. Il club superando il girone di qualificazione ha incassato 2,2 milioni di euro. Ma lungo il percorso che ha portato i giallorossi in finale, il club ha acquisito altri 10,9 milioni di euro. L'accesso in finale di Europa League vale quindi oltre 19 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i ricavi relativi agli incassi del botteghino relativi alle partite casalinghe.