Siviglia, la cura Mendilibar fa miracoli!

SIVIGLIA (Spagna) - Il 31 maggio a Budapest il Siviglia affronterà la Roma nella finale dell’Europa League. In Europa il percorso della formazione spagnola è stato significativo soprattutto nell’ultimo mese in cui ha estromesso dalla competizione il Manchester United e la Juventus. L’impresa dell’ennesima finale porta il nome di José Luis Mendilibar, tecnico arrivato a stagione in corso che è riuscito in un paio di mesi a cambiare il volto della squadra.

Il fine lavoro psicologico di Mendilibar

José Luis Mendilibar ha ereditato una squadra a soli due punti dalla zona retrocessione, e un gruppo di giocatori demotivati e apparentemente senza stimoli dopo le precedenti gestioni di Julen Lopetegui e Jorge Sampaoli. L’allenatore basco nelle prime settimane ha lavorato molto cercando di ristabilire il giusto equilibrio psicologico all’interno della squadra. Poi tutto è cambiato con le prime vittorie, i timori della retrocessione sono svaniti e il cammino in Europa ha restituito la necessaria autostima alla formazione andalusa.

Mendilibar, una cura fatta di allenamenti forsennati

Il metodo Mendilibar ha semplificato il lavoro dei giocatori rendendo più intenso l’allenamento quotidiano; sedute più corte, ma con ritmi molto alti. Tutto ciò ha restituito brillantezza ai calciatori che in questo modo sono riusciti a esprimersi al meglio sotto pressione. Il resto lo hanno fatto i risultati positivi che hanno gratificato i calciatori restituendo fiducia nei loro mezzi. Nelle ultime otto partite della Lega spagnola, il Siviglia ne ha vinte sei, con un pareggio e una sola sconfitta. In questo momento, il ruolino di marcia degli andalusi è la miglior striscia di risultati positivi del torneo. E in Europa, altri quattro risultati positivi con due pareggi nelle sfide esterne contro Manchester United e Juventus, e due successi che hanno certificato il passaggio del turno. In totale, la squadra in 12 partite ha ottenuto otto vittorie e tre pareggi con una sola sconfitta.