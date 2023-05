Roma, tante sorprese ai tifosi prima e dopo la Salernitana: ecco tutte le novità

Una notte da tifosi per i tifosi. E' quella che la Roma ha voluto organizzare per la sua gente lunedì quando all'Olimpico, prima della partita contro la Salernitana alle 18.30, ci sarà una sorta di ringraziamento da parte del club ai romanisti per il sostegno dato durante tutta la stagione. José Mourinho lo aveva detto già a Leverkusen: "Non vedo l'ora di vedere il tragitto da Trigoria allo stadio" e sarà un'anticamera di quella che sarà l'atmosfera all'Olimpico.

Roma-Salernitana, tutte le iniziative del club

Per prima cosa la squadra entrerà in campo con una maglia celebrativa di ringraziamento: le t-shirt saranno lanciate poi ai tifosi e anche la mascotte Romolo farà lo stesso. Non solo: gli abbonati più rapidi della prossima stagione saranno premiati da una Legend giallorossa e attraverso un concorso sarà possibile incontrare i calciatori al termine della gara, aggiudicarsi la t-shirt celebrativa e un pallone da far autografare. La partita, poi, non è casuale: la Roma ha iniziato i sold out a stadio pieno (c'era stato anche quello con la Lazio ma con capienza al 75%) proprio contro la Salernitana il 10 aprile 2022.