Roma, successo sull'Inter poi festa e premiazione al Tre Fontane

La nona giornata della Poule Scudetto di Serie A TIM si è aperta con Roma-Inter, ultima partita casalinga delle giallorosse di Spugna che insieme ai propri tifosi hanno festeggiato ancora una volta lo scudetto. La gara si è chiusa con il 2-1 in rimonta delle giallorosse con le reti di Chawinga per le ospiti e del capitano Bartoli e di Roman Haug per la Roma. Ma oggi è stato anche il giorno della premiazione delle campionesse d'Italia, che hanno ricevuto il trofeo dal presidente della Divisione calcio Femminile Ludovica Mantovani e dall'amministratore delegato di TIM Pietro Labriola.