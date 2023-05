Dan Friedkin con Di Caprio, De Niro e Scorsese a Cannes: il motivo

Un 'red carpet' verso Budapest

Dan Friedkin figura infatti tra i produttori di 'Killers of the flower moon', film del regista statunitense presentato fuori concorso nella kermesse francese e ambientato nell'America degli anni 20 per raccontare il massacro degli Osage, sotto la cui terra giacevano dei giacimenti petroliferi. E in attesa di sfidare il Siviglia a Budapest il presidente della Roma si gode così il 'red carpet' di Cannes.