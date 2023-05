22 maggio 2010 - 22 maggio 2023: Mourinho, la leggenda continua

Tredici anni fa, come oggi, nello stadio Santiago Bernabeu di Madrid si compiva il trionfo dell' Inter di José Mourinho, campione d'Europa dopo aver battuto in finale il Bayern per 2-0 (Milito, Milito), capace di centrare uno storico Triplete , mai firmato né prima né dopo da una squadra tricolore: Coppa Italia, scudetto, Champions League. Tredici anni dopo, José continua a fare il fenomeno e si prepara alla finale di Europa League contro il Siviglia , in programma il 31 maggio a Budapest, a distanza di un anno meno sei giorni dall'indimenticabile finale di Tirana dove, il 25 maggio 2022, i giallorossi hanno conquistato la Conference League. Nei tredici anni successivi alla finale madrilena, José ha allenato Real, Chelsea, Manchester United, Tottenham e Roma, allineando in bacheca altri 9 trofei. Complessivamente sono 26, vinti fra Portogallo, Spagna, Inghilterra e Italia, corredati da una sfilza di record che, si licet, rendono ancora più Special One lo Special One. Nell'anniversario del Triplete e aspettando Budapest, è istruttivo ricordarne almeno 6.

I record di Mourinho

1) Mourinho è l'unico allenatore ad aver vinto tutti e tre i tornei Uefa che si disputano attualmente: Champions League (Porto 2004 e Inter 2010); Coppa UEFA/Europa League (Porto 2003, Manchester United 2017); Conference League (Roma 2022).

2) Mourinho è l'unico allenatore ad aver vinto più di una volta e alla guida di due squadre diverse, la Champions League e l'Europa League.

3) Dopo Carlo Ancelotti (103 successi), Mourinho è l'allenatore ad avere vinto più partite in Champions League (81).

4) Mourinho vanta la più alta percentuale di vittorie in Premier: 66% (Ferguson 65,2 %; Ancelotti 63,2%). In Premier detiene tuttora il record di 77 risultati utili consecutivi

5) Nell'era dei tre punti, Mourinho è stato l'allenatore più veloce a raggiungere 50 vittorie in Serie A, nell'arco di 77 gare; in Premier League (63 gare) e nella Liga (62 partite). Nei cinque principali campionati europei, Mourinho è il tecnico più vittorioso: 355 successi rispetto ai 340 di Guardiola.

6) Fra competizioni nazionali e internazionali, in Portogallo, Spagna, Inghilterra e Italia, Mourinho ha vinto 17 finali, 5 delle quali nei tornei Uefa (2 Champions, 2 Europa League, 1 Conference League). Ne ha perse tre, sempre con la Supercoppa Europea in palio. Se trionferà a Budapest, poi avrà l'occasione per sfatare l'ultimo tabù contro la vincente di City-Inter. Salute.