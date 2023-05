Roma, la curva incita la squadra verso Budapest con uno striscione speciale

ROMA - Un popolo fiero dei suoi 'guerrieri'. È quello romanista, che prima della sfida di campionato contro la Salernitana ha voluto omaggiare la squadra di José Mourinho per la prestazione di Leverkusen che ha consentito alla Roma di conquistare il pass per la finale di Europa League .

Roma in finale di Europa League: lo striscione dei tifosi

Proprio alla sfida pareggiata il 18 maggio in Germania nella semifinale di ritorno (ma con la mente già proiettata a quella del 31 maggio prossimo a Budapest contro il Siviglia) si riferisce infatti lo striscione esposto in Curva Sud: "18-5-23 Grinta cuore e sudore sulla maglia, adesso uniti per l'ultima battaglia". Un ringraziamento ma anche un modo per suonare la carica in vista di una 'battaglia' che il popolo romanista affronterà al fianco dei ragazzi dello 'Special One'.