Roma, squadra a riposo ma Dybala si allena a Trigoria

Le condizioni di Dybala

In casa giallorossa tutte le attenzioni sono su Paulo Dybala: l'argentino, anche contro la squadra di Paulo Sousa, è rimasto fuori nonostante si fosse allenato, seppur a ritmo blando. Semplice precauzione o meno, la sua presenza contro la Fiorentina è da considerare in dubbio anche se la Joya si è presentata a Trigoria per allenarsi e svolgere le terapie del caso per eliminare definitivamente il dolore alla caviglia che si porta dietro dall'intervento di Palomino a Bergamo. Mancano solo otto giorni alla finale contro il Siviglia, la corsa contro il tempo, per Dybala e la Roma, è già iniziata.