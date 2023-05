Roma, Matic pensa al Siviglia: "Una finale è una finale..."

ROMA - Manca poco alla finale di Europa League. Sale l'attesa in casa Roma e il centrocampista giallorosso Nemanja Matic, è già proiettato alla sfida contro il Siviglia. Le parole del serbo ai microfoni di Sky Sport, in occasione dei media day: "In finale ci arrivano le grandi squadre, non è mai facile. Una finale è una finale, è una grande partita che non vediamo l'ora di giocare. Sappiamo che il Siviglia è una grande squadra, però anche noi abbiamo grandi qualità. Andremo a giocarcela con fiducia. Mourinho? Ha grande esperienza di queste partite, trasmette la sua energia alla squadra. Questa cosa potrà fare la differenza".