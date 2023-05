Amelia: "Mou vive di queste finali. Roma, è una stagione straordinaria"

PESCARA - Romano, romanista e prodotto del vivaio giallorosso. Marco Amelia a Trigoria è di casa, e la Roma è il suo cuore . L’ex portiere vive con grande attesa questi ultimi giorni che separano la Roma dalla finale di Europa League , con la speranza di poter alzare il secondo trofeo europeo consecutivo: “Sono contentissimo di questa finale, la città è in fermento - le parole di Amelia dal torneo PadelMania di Pescara -. Questo è un momento in cui bisogna focalizzarsi sull’evento, su come ci siamo arrivati, su quello che sta vivendo la gente, su quello che stanno facendo i ragazzi e il mister. Con caparbietà, spirito di sacrificio e di squadra siamo arrivati a giocarci questa finale".

Una finale non semplice.

"Sarà una partita difficile, certo, sappiamo che il Siviglia è una squadra abituata a questa competizione ma sappiamo che la Roma nel momento in cui va a giocarsi una finale riesce a trasformare la tensione della gara in qualcosa di positivo. Questo è il grande merito di Mourinho e dei ragazzi che stanno seguendo quello che il mister sa fare: preparare questo tipo di sfide. Dobbiamo goderci questo momento con una tifoseria da trentadue sold out in queste due stagioni. Quello che ha fatto il mister è un qualcosa in cui la gente si riconosce”.

Sarà una stagione positiva al di là di come andrà a finire la finale?

“Assolutamente. La positività della stagione arriva dal modo in cui la squadra ha approcciato al suo percorso. Arriviamo dalla vittoria della Conference League, e Mourinho anche in questa stagione ha puntato come obiettivo qualcosa di straordinario come vincere l’Europa League. Qualsiasi sarà il risultato la stagione sarà positiva, perché va sottolineato quello che si è creato nell’ambiente: un gruppo in cui i tifosi si riconoscono.

Questa è la grande vittoria di Mourinho?

"Esattamente. Vincere, certo, è bello, ma qualsiasi risultato arriverà, sarà comunque la vittoria dell’entusiasmo ritrovato. E la Roma vive di passione e di tifosi innamorati della sua maglia, dei giocatori e di Mourinho. Lunga vita a Mourinho come tecnico della Roma”.