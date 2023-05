Bove, dichiarazione d'amore alla Roma: "La cosa più bella del mondo"

Bove: "Tutti sbagliano, anche in Serie A"

"Quando sbagli un passaggio - risponde Bove - il primo pensiero è che la colpa sia di quello che quel passaggio doveva riceverlo. Pur sapendo in cuor tuo che non è così. Ma nel tennis non è così, perché non c’è nessun compagno al tuo fianco. Quindi questo fatto di sbagliare da solo fa sì che ti prendi le tue responsabilità in un modo completamente diverso rispetto al calcio. E a me questo ha insegnato molto". Sulla sua mentalità: "Fin da piccolo il mio pensiero è stato quello di divertirmi e ancora oggi che sono un professionista cerco di farlo ogni giorno. Penso che sia l’approccio migliore per tutti, anche per voi. Cosa ho imparato in questi anni? Che tutti sbagliano, anche in Serie A. È una cosa normale. Quindi concedetevi la possibilità di sbagliare, perché è così che si impara. Siate felici di quello che state facendo: divertitevi". Il talento giallorosso si è infine intrattenuto sul campo con i bimbi, prestandosi per autografi e selfie che difficilmente questi ragazzi scorderanno.