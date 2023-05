Roma, serata in ricordo dello scudetto '83: ovazione per Bruno Conti

Una serata di amicizia, ricordi e passione per la Roma , così i protagonisti dello Scudetto 1982-1983 hanno festeggiato presso il Circolo Antico Tiro a Volo, a Roma. Da Bruno Conti a Roberto Pruzzo, da Sebino Nela e Michele Nappi, tanti i campioni giallorossi presenti per rivivere le emozioni del secondo tricolore romanista nella serata ribattezzata "Quarant'anni di amore" .

La serata organizzata dalla famiglia Viola

A dirigere le operazioni, e al timone dell'organizzazione, la famiglia Viola, con Ettore, figlio dell'ex presidente della Roma Dino, ad aprire la serata con un ricordo del padre. Poi sul palco anche Giorgio Averni, presidente del circolo, e da lì a cascata tanti protagonisti di quel campionato vinto dai giallorossi.

L'ovazione per Bruno Conti e le parole di Boniek e Nela

Ovazione e applausi per Bruno Conti che apre la carrellata degli aneddoti sul palco insieme a Pruzzo, Nela e Michele Nappi. Alla serata presente anche l'ex Zibi Boniek, che alla Roma non vinse quello Scudetto perché nella stagione '82-83 giocava alla Juventus. "Quell'anno la Roma vinse meritatamente e lo accettammo, o almeno io lo accettai, gli altri non so..." ha detto scherzando Boniek. Poi tutti insieme sul palco per un saluto finale e "se quell'anno abbiamo vinto è grazie a questi ragazzi sul palco, un gruppo incredibile", ha concluso Nela. La foto di rito tutti insieme come prima di una partita e i video sullo schermo del circolo a proiettare le azioni di quella cavalcata che portó allo Scudetto hanno chiuso la serata.