Lina Souloukou, ecco quanto guadagna la Ceo della Roma

Da circa un mese Lina Souloukou è diventata il nuovo Ceo della Roma, in sostituzione di Pietro Berardi. La dirigente giallorossa, nata a Larissa in Grecia nel 1983, lavora da quindici anni nel mondo del calcio: nel 2016 è entrata a far parte dell’Olympiacos come Head of Institutional and Legal Affairs e più di un anno dopo è diventata General Manager. Nel 2019 era stata nominata membro dell’Executive Board dell’ECA, posizione che tutt’oggi ricopre. Calcio e Finanza ha svelato la cifra del suo stipendio. Lina Souloukou avrà una remunerazione fissa pari a 800mila euro netti come amministratore delegato, più 50.000 euro netti come direttore generale. Avrà anche una percentuale (tra il 50% e il 75%) legata al raggiungimento di determinati obiettivi.