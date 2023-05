Fiorentina-Roma 2-1, le pagelle giallorosse: Smalling c’è, Ibanez no

Mourinho (allenatore) 5,5

Non sarebbe neppure giudicabile, vista la formazione che ha schierato a Firenze. Con il 4-1-4-1 in verità sembrava controllare la situazione, aveva quasi vinto. Invece torna a casa con l’undicesima sconfitta di questo tribolato campionato. Per lui non ci sarà un’altra panchina in Serie A, almeno per questa stagione: era diffidato ed è stato ammonito. Peccato ma anche no. Ora c’è solo Budapest.