Roma, Ibanez convocato dal Brasile per due amichevoli a giugno

ROMA - Conferma in verdeoro per Roger Ibanez, difensore della Roma che dopo la chiamata in occasione dell'amichevole persa a marzo contro il Marocco è stato nuovamente chiamato dal ct ad interim Ramon Menezes in vista delle due amichevoli che il Brasile affronterà a giugno. Lo juventino Danilo è l'unico altro italiano presente tra i convocati.