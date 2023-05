Mourinho blinda la Roma: allenamenti top secret

ROMA - Ne è passato di tempo dalla prima cena romana in cui venne paparazzato: José Mourinho scelse uno storico locale dei Parioli, il caffè Hungaria. Allora non poteva sapere che la sua carriera da allenatore della Roma sarebbe partita da Piazza Ungheria per finire in Ungheria, dove può entrare nella storia del calcio come allenatore più vincente nella storia dei tornei Uefa staccando Giovanni Trapattoni. Essendo affezionato ai record ma soprattutto ai titoli, che diventerebbero 27, Mourinho punta a a confermare a Budapest la serie famelica nelle finali: escluse le supercoppe ne ha vinte 5 su 5, compresa la Conference dell’anno scorso a Tirana.

A Trigoria niente occhi indiscreti

Per raggiungere l’obiettivo, per non lasciare nulla di intentato, ha intanto allontanato ogni occhio estraneo dai campi di allenamento. Nessuno a parte lo staff tecnico e medico ha il permesso di affacciarsi per osservare i progressi di Dybala, le prove sui calci piazzati, gli schemi difensivi. E’ così da ieri, è stato così anche prima della finale contro il Feyenoord. Se non altro un po’ di scaramanzia non guasta. Ed è lo stesso principio che ha ispirato il silenzio stampa ordinato sabato sera, dopo la sconfitta di Firenze che a Mourinho non è andata giù al di là dell’impatto relativo sulla classifica insignificante e su un campionato deludente.

Budapest, ultima panchina della stagione

La Roma non ha gradito l’arbitraggio di Ayroldi, che peraltro era stato contestato anche dalla Fiorentina, per la scelta di convalidare il gol dell’1-1 di Jovic dopo un contatto sospetto tra Mandragora e Missori. Ma Mourinho era già stato ammonito qualche istante prima, per un momento di stizza che gli costerà l’ultima partita di campionato contro lo Spezia. Domenica prossima, a prescindere dal risultato della finale contro il Siviglia, non potrà andare in panchina e quindi salutare l’Olimpico prima di partire per le vacanze. I tifosi naturalmente sperano di rivederlo ad agosto, alla ripresa della Serie A. Ma sarà davvero così?

Mourinho, il futuro è in dubbio

Mourinho ha sospeso ogni valutazione. In questo momento, come ha detto in conferenza stampa, pensa davvero solo alla finale. E possiamo sbilanciarci nel dirvi che oggi, a due giorni dall’evento più atteso, non ha una squadra di primo piano pronta ad ingaggiarlo. Club del livello del Psg per intendersi. La sensazione è che i Friedkin stiano aspettando di capire se la Roma giocherà la Champions League, ipotesi ormai possibile soltanto con la conquista dell’Euroleague a Budapest, per poi presentarsi da Mourinho con la proposta di rinnovo del contratto. Questione di introiti garantiti, che servono a contrastare le limitazioni imposte dal fair play finanziario. D’altra parte Mourinho, proprio a fronte di un altro trionfo internazionale, potrebbe attirare l’attenzione dei giganti mondiali e quindi decidere di lasciare, anche perché consapevole di aver completato una doppietta storica: la Roma prima di lui aveva giocato solo due finali nelle competizioni Uefa, l’ultima delle quali nel 1991. Con Mourinho, in un biennio, è stata raddoppiata la dote.

Roma, tutto in una notte

La partita in ogni caso sembra aperta, almeno quanto la sfida al Siviglia di Monchi che a sua volta vanta un ruolino immacolato nelle finali di Europa League (sei vittorie su sei). Mourinho vuole giocarsela al massimo delle sue possibilità e per questo ha trascurato il campionato, alimentando i rimpianti nella testa di Tiago Pinto: senza mai vincere nelle ultime 7 giornate era impossibile arrivare in Champions passando per la strada domestica, che pure sembrava abbastanza comoda. A Budapest capiremo se ne sarà valsa la pena.